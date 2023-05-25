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الخميس، 25-05-2023 12:21 م

شاهد مطاردة لبقرة ضالة على طريق سريع ومزدحم في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أبلغت شرطة ولاية ميشيغان، أن بقرة هاربة تتجه إلى حركة المرور على طول الطريق "I-75" في مقاطعة أوكلاند في أمريكا.

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وتم رصد البقرة في فيديو كاميرا مثبتة بسيارة وهي تمر عبر حركة المرور على الطريق السريع في المدينة.

 

ويظهر مقطع الفيديو البقرة وهي تهرب من الرعاة الذين كانوا على خيول ودراجات ذات 4 عجلات، متجهةً نحو طريق "I-75" في ولاية ميشيغان.

وبحسب شرطة ولاية ميشيغان: "تم استدعاء فريق من الرعاة بعد أن علقت البقرة في حفرة عميقة بالقرب من الطريق السريع، وتمت السيطرة عليها في النهاية وأعيدت إلى المرعى".

 

 

 

 

لبنان 24 

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