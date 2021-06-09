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الأربعاء، 09-06-2021 03:14 م

شاهد.. نائبان بوليفيان يتبادلان الركلات واللكمات



الوكيل الاخباري - تعارك عضوان في الكونغرس البوليفي بعنف وتبادلا الركلات واللكمات الثلاثاء خلال جلسة برلمانية عامة مخصصة لمناقشة تقرير عن توقيف الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز.

وبث التلفزيون لقطات تظهر هنري مونتيرو النائب عن حزب "كريموس" اليميني (المعارض) وأنطونيو غابرييل كولك النائب عن حزب الحركة نحو الاشتراكية (ماس) الحاكم، وهما يتعاركان في قاعة المجلس أثناء عرض وزير الداخلية فرناندو ديل كاستيلو هذا التقرير.

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وتم تعليق الجلسة البرلمانية إلى حين استباب الهدوء، ثم تمكن الوزير من مواصلة كلامه.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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