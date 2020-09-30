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الأربعاء، 30-09-2020 12:51 م

شاهد .. هجوم شرس من طيور العقعق على رأس طفل



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم طائر العقعق الاسترالي على طفل يدعى "ماكس" ، على طريق شيلهاربور، في ولونجونج بأستراليا، حيث بدا الطفل خائف ويصرخ محاولا ويحاول الهروب من العقعق الذي أخذ ينقر على رأسه باستمرار.

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المصدر : صدى البلد 

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