شاهد .. هجوم شرس من طيور العقعق على رأس طفل

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم طائر العقعق الاسترالي على طفل يدعى "ماكس" ، على طريق شيلهاربور، في ولونجونج بأستراليا، حيث بدا الطفل خائف ويصرخ محاولا ويحاول الهروب من العقعق الذي أخذ ينقر على رأسه باستمرار.
المصدر : صدى البلد
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