شبان يلعبون كرة الطائرة بجانب بركان ثائر في أيسلندا

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لمجموعة من الشبان وهم يلعبون كرة الطائرة بالقرب من بركان ثائر.

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المقطع المصور تم التقاطه في أيسلندا حين تجمع فريق من الشباب للعب الكرة الطائرة بالقرب من بركان يثور.

وبحسب ما ورد فإن البركان كان خامدا لمدة 6 آلاف عام، ويعتبر ثوران البركان حدثا هاما في البلاد ويواكبه نقل مباشر لهذه اللحظات.

المصدر : سبوتنك







