شبان يلعبون كرة الطائرة بجانب بركان ثائر في أيسلندا

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لمجموعة من الشبان وهم يلعبون كرة الطائرة بالقرب من بركان ثائر.
المقطع المصور تم التقاطه في أيسلندا حين تجمع فريق من الشباب للعب الكرة الطائرة بالقرب من بركان يثور.
وبحسب ما ورد فإن البركان كان خامدا لمدة 6 آلاف عام، ويعتبر ثوران البركان حدثا هاما في البلاد ويواكبه نقل مباشر لهذه اللحظات.
People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday 🌋— Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021
Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR
المصدر : سبوتنك