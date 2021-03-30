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الثلاثاء، 30-03-2021 01:21 م

يعتبر ثوران البركان حدثا هاما في البلاد

شبان يلعبون كرة الطائرة بجانب بركان ثائر في أيسلندا



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لمجموعة من الشبان وهم يلعبون كرة الطائرة بالقرب من بركان ثائر.

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المقطع المصور تم التقاطه في أيسلندا حين تجمع فريق من الشباب للعب الكرة الطائرة بالقرب من بركان يثور.

 

وبحسب ما ورد فإن البركان كان خامدا لمدة 6 آلاف عام، ويعتبر ثوران البركان حدثا هاما في البلاد ويواكبه نقل مباشر لهذه اللحظات.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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