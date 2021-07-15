الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 01:03 م

شرطي صيني يفقد الوعي أثناء أداء عمله



الوكيل الاخباري - كشف مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية عن لحظات صعبة تعرض لها أحد أفراد الشرطة في الصين، أثناء القيام بعمله في تنظيم حركة المرور بأحد الشوارع.

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ويظهر الشرطي واقفا في المكان المخصص لتنظيم المرور وسط الشارع دون مظلة لحمايته من حرارة الشمس، التي تقول الشبكة إنها وصلت إلى 55 درجة في ذلك الوقت.


وقبل أن يسقط على الأرض، يظهر الشرطي وهو يتحرك خطوات إلى الأمام واضعا يديه على وجهه.

وفور سقوط الشرطي الصيني توقفت حركة السيارات وسارع المارة لرفعه ونقله إلى المستشفى داخل السيارة التي سقط أمامها.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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