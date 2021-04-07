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الأربعاء، 07-04-2021 09:55 ص

شركة صينية تنشر مقطعا لجيش مرعب من الروبوتات



الوكيل الاخباري - نشرت شركة صينية رائدة في صناعة الروبوتات مقطع فيديو لـ"جيش" من الكلاب الروبوتية وهي تتحرك في انسجام تام.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شركة "Unitree Robotics"من خلال حركة متزامنة رائعة، نرى العشرات وهم يتحركون كما لو كانت قد صدرت الأوامر بذلك، ما أثار المخاوف بحسب التعليقات المنشورة.

 



ويبدو أن شركة "Unitree Robotics" هي الرد الصيني على شركة "Boston Dynamics" الأمريكية، التي تقوم بتصميم وتصنيع روبوتات متنقلة وذاتية رباعية الأرجل قادرة على التعامل مع العقبات وتصحيح نفسها بعد التعثر.


وأشارت الشركة إلى أنه تم تجهيز الروبوتات بكاميرات ذكاء اصطناعي (AI) وكاميرات الإدراك العميق، وهي تقنية تتيح لهم إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لمحيطهم في الوقت الفعلي.


ويمكن للروبوت التعرف على البشر وتحديد هدف ومتابعته بشكل مستقل لتجنب جميع العقبات في طريقه.


ونال المنشور تجاوب العديد من المتتبعين على موقع التواصل الاجتماعي.


وكتب أحد المستخدمين: "شيء واحد فقط نحتاج لمعرفته حول هذه الروبوتات: كيفية تدميرها في أسرع وقت ممكن". فيما عبر آخر عن خوفه من "محاولة الصين عسكرة هذه التكنولوجيا من أجل غزو الولايات المتحدة".


وفقا للشركة المصنعة الصينية، فإن هذه الخصائص تجعل الروبوت رفيقا مثاليا للركض، وهو متاح للطلب المسبق.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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