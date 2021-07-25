الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

نقيب الفنانين لـ الوكيل : الفنان أحمد قوادري في ذمة الله

وفاتان و57 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فيديو الفضيحة يطيح مذيعة.. لطخت نفسها بالطين من أجل الإثارة

مدير الطب الشرعي لـ الوكيل : التقرير النهائي بوفاتي الجاردنز الخميس على أبعد تقدير

فيديو - والدة مريض في مستشفى الجاردنز : لم ينقطع الأكسجين أمس

الأحوال المدنية: إنجاز 439 معاملة خلال عطلة عيد الأضحى

الأردن في المرتبة الـ72 عالمياً بمؤشر أهداف التنمية المستدامة 2021

انخفاض الطرود البريدية الدولية 43% بسبب كورونا

الخصاونة : زعزعة استقرارنا خط أحمر

التقرير الأولي حول وفاتي الجاردنز يصدر اليوم

الأحد، 25-07-2021 01:26 م

شلالات نياغرا تضاء بألوان العلم المصري



الوكيل الاخباري - تزينت شلالات نياغرا الكندية للعام الثاني على التوالي بألوان العلم المصري، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، السبت، إنه بمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات نياغرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصري، مساء الجمعة، بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة 23 يوليو".

 


وأضافت الوزارة أن "العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا شاركوا في هذا الحدث الفريد، حيث وجهت السفارة في كندا الدعوة لهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة".

وأشارت الوزارة إلى أن "السفارة المصرية في كندا نظمت على مدار شهر يوليو العديد من الفعاليات الافتراضية والفعلية للاحتفال بكل من العيد القومى المصرى وشهر التراث المصري الذي يتم إحياؤه فى شهر يوليو من كل عام بكندا".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد هنأ المصريين، الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952، مشيرا إلى أنها "وضعت مصر على خريطة العالم السياسي".


وأكد أن "ثورة يوليو كانت بداية لمسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".


كما وجه السيسي التحية والتقدير إلى رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطنى في لحظة دقيقة وفارقة، وإلى قائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

 

 


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
oslo

نيزك يضيء سماء النرويج محدثا صوتا صاخبا

2021-07-17T101217Z_76097102_RC2AMO97MH7Q_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-GERMANY

4 كوارث طبيعية تضرب العالم في وقت واحد

x1080

الصين تستخدم الدرونز في مكافحة الفيضانات

sddefault

الهند.. ارتفاع مفاجئ للأرض في ظاهرة طبيعية نادرة

E67MiFDX0AUGQ1K

في الهند .. حافلة ركاب تسير على حافة جبل تحت شلال

alman-rtl-kanali-muhabiri-susanna-ohlen-kimdir-14283973_1459_amp

قناة ألمانية تفصل مراسلة عن العمل بسبب خداعها للمشاهدين

أخبار متعلقة
60e8ae134c59b74a1d1c45aa

شاهد.. الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وماكرة