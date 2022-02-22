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الثلاثاء، 22-02-2022 01:13 م

شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 مترا للدخول في موسوعة غينيس



الوكيل الاخباري - شهدت مدينة أضنة بجنوب تركيا، إعداد أطول سندويش شاورما دجاج، بطول يبلغ 20 مترا،في مسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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وتم إعداد "سندويش الشاورما" الضخمة عن طريق  الشيف محمد إكرام  وفريق مكون من 9 أشخاص في 20 دقيقة فقط، وجرى عرضها أمام مطعمه، كما تم تقديمها بعد ذلك للمواطنين.

 



وأوضح محمد إكرام أن هدفهم هو دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ونشر مقطع الفيديو الخاص بصنع أضخم شطيرة شاورما بمواقع التواصل الاجتماعي ليحصد ملايين المشاهدات، حيث انبهر المتابعين بشكل الشاورما المنحني والطولي.

كما لفت الشيف التركي إلى أنه سيجرب العديد من الأشياء من أجل الدخول في موسوعة غينيس، موضحا أنه صنع في السابق شطيرة طولها 2.5 ثم وأخرى بطول 5 متر، ثم هذه المرة وصل إلى 20 متر.


وشدد على أنه إذا حقق رقما قياسيا ودخل الموسوعة العالمية، سيكون هذا الرقم لتركيا، وليس له فقط.

 

 

 المصدر : روسيا اليوم

 

 

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