صائغ روسي يصنع لعبة غريبة باهظة الكلفة من المعادن الثمينة!

الوكيل الاخباري - تداولت بعض مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لشكل من لعبة Simple Dimple، المخصصة لتخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب، صممها صائغ مجوهرات روسي من المعادن الثمينة.

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وتبعا لقناة Mash على "تليغرام" فإن التحفة التي صنعها الصائغ الروسي أوليغ مورغون، تعتبر أغلى لعبة Simple Dimple حتى الآن، إذ بلغت تكلفتها نحو 500 ألف روبل (6850 دولارا تقريبا).



وأشارت القناة إلى أن اللعبة التي صممت لتهدى لرجل أعمال من دبي أتت على شكل رأس مصنوع من الذهب والفضة، ومزين بعيون كبيرة برتقالية اللون، إذ استوحى الصائغ تصميم لعبته من فيلم "القناع" الشهير الذي أدى دور البطولة فيه الممثل العالمي، جيم كاري.



ومن جهته قال الصائغ مصمم اللعبة: "لم يكن لدي أدنى فكرة عما ستبدو عليه اللعبة، كانت هناك الكثير من الخيارات المتاحة لكنها جميعا كانت مملة، وصدفة عثرت في الإنترنت على صورة من فيلم القناع الشهير، وتذكرت عيني الرجل اللتين تبرزان من الوجه.. لقد صنعت العينين من المطاط، أما القناع فصنع من 50 غ من الذهب و40 غ من الفضة".

المصدر : روسيا اليوم

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