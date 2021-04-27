الثلاثاء 27-04-2021
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الثلاثاء، 27-04-2021 02:40 م

صاروخ صيني أسرع من الصوت يصيب سفينة



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة إصابة صاروخ صيني أسرع من الصوت لهدفه.

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وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض إصابة صاروخ أسرع من الصوت لهدف على السطح.


وبحسب ما نقل موقع dambiev، فإن لقطات استخدام الصاروخ هي جزء من فيديو ترويجي مخصص للذكرى الـ 72 لتأسيس بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني.

ويظهر في الفيديو إطلاق صاروخ وسقوطه على جانب السفينة المستهدفة.
ويعرف هذا الصاروخ بـ"YJ-18A"، المضاد للسفن، ويبلغ مداه 500 كم، ويعتبر السلاح الرئيسي للمدمرات الصينية.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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