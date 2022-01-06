الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 10:06 ص

صاعقة تضرب قمة برج خليفة



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة في دبي، أعلى مبنى في العالم.

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وعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، شارك خليفة سعيد سليمان، رئيس المراسم لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقطع فيديو يبرز لحظة ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة بشكل متكرر لبضع ثوان.


 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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