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السبت، 13-03-2021 01:45 م

صبي ينزلق من على كرسيه الهوائي ويتعلق فوق منحدر في كندا



الوكيل الاخباري - تمكن صبي انزلق من مصعده الهوائي أثناء صعوده منحدر تزلج في كندا، من التشبث به حتى النهاية.

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ويظهر مقطع الفيديو الصبي وهو ينزلق من الكرسي الذي كان يجلس عليه في مصعد هوائي في منتجع تابل ماونتن للتزلج في كندا.

تمكن الصبي من الإمساك بالرافعة بأحد ذراعيه وربط مرفقه الآخر. تمسك بالكرسي حتى بلوغ القمة ليسقط أخيرًا في الثلج.

 


ويقول مصور الفيديو، الذي كان خلفه: "كان الصبي جالسًا على مقربة شديدة من الحافة على كرسيه الهوائي وكان ينظر إلى أسفل جانبًا ثم انزلق بطريق الخطأ".


ووقع أحد هذه الحوادث العام الماضي في سويسرا عندما انزلق طفل يبلغ من العمر ست سنوات من كرسيه الهوائي.

 

تمكنت والدته التي كانت في الجوار من اللحاق به واحتجزته معلقًا في الهواء لمسافة 300 متر.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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