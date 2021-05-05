الأربعاء 05-05-2021
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الأربعاء، 05-05-2021 02:06 م

صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق



الوكيل الاخباري - فتحت السلطات التونسية تحقيقاً، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل أحد المستشفيات، لفريق طبي يرقص داخل غرفة العمليات خلال إجراء عملية جراحية لأحد المرضى، ما أثار جدلاً واسعاً وصدمة في البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته إحدى الممرضات على تطبيق "تيك توك" وتم تداوله على نطاق واسع منذ الثلاثاء، فريقاً طبياً نسائياً يرقص على أنغام الموسيقى خلال إجرائه عملية جراحية لأحد المرضى الذي ظهرت بطنه مفتوحة، وسط تنديد واسع بهذه المشاهد التي وصفها نشطاء منصات التواصل بـ"الصادمة وتكشف حالة الاستهتار بصحة الناس".

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من جهتها، اعتبرت السلطات أن هذا الفعل هو تخلّ عن مبادئ المهنة وعدم احترام لحرمة المريض وذويه، كما يشكل خطراً على حياة المريض.

 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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