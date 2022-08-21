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الأحد، 21-08-2022 01:22 م

صراع حاد بين حوتين بمنتزه في أمريكا

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا تم التقاطه داخل متنزه مائي في أميركا، ‏يرصد حوتا قاتلا يهاجم آخر بعنف.‏

ووقعت الحادثة في 5 أغسطس، بمتنزه "سي وورلد"، ما دفع منظمة "بيتا" (منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات) لتقديم شكوى إلى وزارة الزراعة الأميركية.

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وحسبما ذكر موقع "إنسايدر"، قال أحد الأشخاص الذين سجّلوا الفيديو في تصريحات للمنظمة: "كل المتواجدين رأوا على الفور الدماء تطفو على الماء، بالمتنزه الواقع في سان دييغو بولاية كاليفورنيا".

 

ودعت"بيتا" في شكواها وزارة الزراعة الأميركية إلى إجراء تحقيق بشأن حادث "سي وورلد"، مشيرة إلى مخاوف بشأن رعاية الحيوانات هناك.


كما طالبت بالتأكد من أن جميع الحيوانات في المنتزه يتم التعامل معها وفقا لقانون رعاية الحيوان، ويتم تزويدها بالرعاية البيطرية الكافية والمساحة، والمأوى، والغذاء، والماء.


وأشارت "بيتا" في بيان لها إن شكواها لوزارة الزراعة بمثابة تحذير للعائلات بالابتعاد عن أي حديقة "تسجن حيتان الأوركا أو الحيوانات الأخرى".

 

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