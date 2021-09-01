صراع وشيك بين حيوانين خطيرين توقفه أسلحة فتاكة

الوكيل الاخباري - صور زوار إحدى الحدائق العامة خلال جولة قاموا بها في السيارة مشهدا مذهلا لصراع وشيك بين حيوانين يصنفان ضمن المخلوقات الخطرة بسبب أساليبها القتالية والدفاعية المختلفة.

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وشاركت صفحة "Latest Sightings - Kruger" مقطع فيديو لصراع وشيك بين الفهد المرقط، أحد أخطر وأسرع الحيوانات المفترسة على وجه الأرض، وبين القنفذ الشائك (النيص) الخطير بسبب أشواكه المدببة.





ويظهر الفهد وهو يحاول الاقتراب من القنفذ أكثر من مرة، لكن الأخير استطاع الدفاع عن نفسه وتجنب مخالب الفهد الحادة، من خلال التهديد باستخدام سلاحه الخطير المدبب الشائك المنتشر على ظهره.



وعلى الرغم من قوة الفهد وأنيابه الحادة ومخالبه القوية، إلا أنه كان حذرا جدا من تجنب استفزاز القنفذ، لكي لا يطلق الأخير إبره الشوكية السامة باتجاه العدو، الأمر الذي جنب الطرفان حربا حقيقية، بعد حرب "باردة" استمرت لدقائق في عالم الحيوان الغامض.



المصدر : سبوتنك

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