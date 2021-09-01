الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

60 % من المدارس الخاصة لم تسلم “العقد الموحد” للمعلمين

250 مليون دولار لحل مشكلة البطالة في الأردن

بحث تحديات قطاع مربي الأبقار بالأردن

مجلس الوزراء يقرر احالة عدد من الموظفين إلى التقاعد

خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

فلسطين: 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا

توضيح من الضمان الاجتماعي حول تخفيض قيمة الاشتراكات

الضمان الاجتماعي : سننتقل خلال الأشهر القادمة تدريجيا إلى برنامج تعافي

إرادات ملكية بالرفاعي وخليل ومحافظين

الأربعاء، 01-09-2021 04:14 م

صراع وشيك بين حيوانين خطيرين توقفه أسلحة فتاكة



الوكيل الاخباري - صور زوار إحدى الحدائق العامة خلال جولة قاموا بها في السيارة مشهدا مذهلا لصراع وشيك بين حيوانين يصنفان ضمن المخلوقات الخطرة بسبب أساليبها القتالية والدفاعية المختلفة.

اضافة اعلان


وشاركت صفحة "Latest Sightings - Kruger" مقطع فيديو لصراع وشيك بين الفهد المرقط، أحد أخطر وأسرع الحيوانات المفترسة على وجه الأرض، وبين القنفذ الشائك (النيص) الخطير بسبب أشواكه المدببة.

 



ويظهر الفهد وهو يحاول الاقتراب من القنفذ أكثر من مرة، لكن الأخير استطاع الدفاع عن نفسه وتجنب مخالب الفهد الحادة، من خلال التهديد باستخدام سلاحه الخطير المدبب الشائك المنتشر على ظهره.


وعلى الرغم من قوة الفهد وأنيابه الحادة ومخالبه القوية، إلا أنه كان حذرا جدا من تجنب استفزاز القنفذ، لكي لا يطلق الأخير إبره الشوكية السامة باتجاه العدو، الأمر الذي جنب الطرفان حربا حقيقية، بعد حرب "باردة" استمرت لدقائق في عالم الحيوان الغامض.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
skynews-hurricane-ida-louisiana_5495915

إعصار إيدا يدفن السيارات بالوحل في محطة وقود أمريكية

LhSMFUlOMSI

أمريكا .. طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع وتصدم سيارة فيها طفلة

Double

أنثى فيل في سريلانكا تضع توأما في حدث لم يتكرر منذ 80 عاما

612dff034c59b716651a8f3c

حشرة عدوانية تهاجم المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي

mqdefault

انهيار أرضي يزيل المنازل في الصين

Baby-Elephant-Sleeping-Video-Kids-Activities-Blog-fb

العثور على فيل تائه في الصين

أخبار متعلقة
oNgDyV2Zifc

لحظة قفز رجل أمريكي من أعلى رافعة مشتعلة

Crocodile

فيديو يحبس الأنفاس.. تمساح ينقض على أمريكية أمام أعين الأطفال

shutterstock_301882538_750x420

سقف ينهار على سيدة صينية أثناء غسيل الأطباق

2021-02-16T075957Z_875077790_RC2JTL96F3VQ_RTRMADP_3_LIBYA-UPRISING-ANNIVERSARY-TIMELINE

مصر.. ظهور شبيه للقذافي في الأقصر

NINTCHDBPICT000645209530

حيوان الفقمة يقود قاربا في عرض البحر - فيديو

17009571

شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي لأسرته عبر تيك توك