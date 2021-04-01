صقر جارح ينفذ مهمة مستحيلة في سماء الخليج العربي

الوكيل الاخباري - ينفذ صقر جميل جدا مهمة شاقة ويومية يمكن وصفها بـ"المهمة المستحيلة"، حيث تعتبر الأغرب من نوعها في العالم في سماء الخليج العربي.

اضافة اعلان



ويظهر الصقر الجارح الكبير وهو يحلق بين ابنية دبي الشاهقة في مشهد يذكر بطيران بطل فيلم "مهمة مستحيلة" (Mission Impossible)، حيث يطير البطل توم كروز في بعض اللقطات مستخدما الحبال بين الأبنية أو داخلها.



لكن مهمة الصقر مختلفة تماما، حيث تقوم بمطاردة الطيور بمختلف أنواعها وعلى مدار ساعات النهار الطويلة بهدف إبعادها عن الأبنية الشاهقة.

pic.twitter.com/g9DeV4vlrd This falconer uses birds of prey to chase pigeons and crows away from Dubai's iconic buildings https://t.co/N9KeFDevXW March 31, 2021

وبحسب "سي إن إن" يقوم الصقر بمناورات متنوعة بين الأبنية بهدف طرد الحمام والغربان من حول الأبراج الشاهقة الشهيرة في دبي، في مهمة يومية.



ويظهر الصقر في الفيديو وهو يحلق بين الأبنية الشاهقة حيث يقوم بملاحقة أي طير يقترب من الأبراج ويبعدها عنها، ويتخذ من إحدى شرفات الأبنية مرصدا له لتتبع وضع حالة السماء اليومية.



.

المصدر : سبوتنك