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الخميس، 01-04-2021 10:13 ص

صقر جارح ينفذ مهمة مستحيلة في سماء الخليج العربي



الوكيل الاخباري - ينفذ صقر جميل جدا مهمة شاقة ويومية يمكن وصفها بـ"المهمة المستحيلة"، حيث تعتبر الأغرب من نوعها في العالم في سماء الخليج العربي.

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ويظهر الصقر الجارح الكبير وهو يحلق بين ابنية دبي الشاهقة في مشهد يذكر بطيران بطل فيلم "مهمة مستحيلة" (Mission Impossible)، حيث يطير البطل توم كروز في بعض اللقطات مستخدما الحبال بين الأبنية أو داخلها.

لكن مهمة الصقر مختلفة تماما، حيث تقوم بمطاردة الطيور بمختلف أنواعها وعلى مدار ساعات النهار الطويلة بهدف إبعادها عن الأبنية الشاهقة.

 

 

وبحسب "سي إن إن" يقوم الصقر بمناورات متنوعة بين الأبنية بهدف طرد الحمام والغربان من حول الأبراج الشاهقة الشهيرة في دبي، في مهمة يومية.


ويظهر الصقر في الفيديو وهو يحلق بين الأبنية الشاهقة حيث يقوم بملاحقة أي طير يقترب من الأبراج ويبعدها عنها، ويتخذ من إحدى شرفات الأبنية مرصدا له لتتبع وضع حالة السماء اليومية.

 

 

 

 

 

 

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المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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