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الأربعاء، 15-09-2021 04:54 م

صقر يصطاد دجاجة داخل مزرعة في هولندا



الوكيل الاخباري – تمكن صقر من اقتناص دجاجة في مزرعة بهولندا لكن تصدت له بقية الحيوانات فحاربه الديك واندفع نحوه الماعز ضاربا الصقر بقرنيه حتى اضطر إلى ترك الفريسة والهرب من المكان.

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وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في 5 سبتمبر الجاري، حين كان الهولندي ياب بيتس (59 عاما)، في مزرعته بمقاطعة جيلدرلاند وسط هولندا.


ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، لحظة انقضاض الصقر الضخم على دجاجة بنية اللون كانت تجلس على العشب وسط الحقل، لكن الحيوانات الأخرى انقذت الدجاجة قبل وصول بيتس صاحب المزرعة على مشهد الهجوم والدفاع الذي استمر17 ثانية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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