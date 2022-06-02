الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعديلات مقترحة على نظام التعاونيات لإعفاءها من ضريبة الدخل

دعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية

إطلاق منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الاوروبي بقيمة 2.5 مليار يورو

مصدر حكومي: عرض مشروع المدينة الجديدة على صناديق استثمارية

التخليص على 4500 مركبة في حرة الزرقاء الشهر الماضي

الصفدي: اجتماع الشراكة الأردن الأوروبي يعتبر حدثا خاصا

مصر.. إسقاط الجنسية عن 13 شخصا من عائلة واحدة

وزير الحج والعمرة السعودي: 4 الاف تاشيرة للحجاج الأردنيين

الضمان يعلن عن خصم خاص للمتقاعدين

وزير العمل: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

الخميس، 02-06-2022 01:16 م

صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلترا



الوكيل الإخباري-بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية، عرضت صور من كل عقد من حكمها على أحجار ستونهنج، التي بنيت من قبل البريطانيين القدماء حوالي عام 2500 قبل الميلاد.

اضافة اعلان

 

قامت المنظمة التي تدير معلم ستونهنج التاريخي، بتكريم الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، وعرضت صورا لها على الهيكل الصخري الشهير الذي يعد أحد أكثر المعالم شهرة في إنجلترا.


وقال حساب english heritage في تغريدة على "تويتر": "لقد جمعنا بين اثنين من الرموز البريطانية للاحتفال بالذكرى البلاتينية. عرضنا ثماني صور شخصية للملكة إليزابيث الثانية على ستونهنج".


وأرفق التغريدة بفيديو لعملية إضاءة الأحجار.

 


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
673660_0

لقطات مصورة لنفوق 15 من الإبل بعد شرب مواد نفطية في مصر

77317-حمامات-السباحة

مفاجأة مرعبة في حوض السباحة في أمريكا .. شاهد

wedding-cushion-1

فيديو.. هدية غير متوقعة تسقط من سقف صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول في تركيا

WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.28.45 PM

شاهد.. فيديو زرافة مصنوعة من الشوكولاتة يحصد 80 مليون مشاهدة

999999999999

فيديو لـ" حادث مرعب" في وضح النهار في نيويورك

Doc-P-956930-637893656379031734

فيديو يوثق لحظة مصرع سيدة بحادث سير مروع في لبنان .. شاهد