صياد يصارع تمساحا بسبب سمكة بإحدى البحيرات في أستراليا

الوكيل الاخباري - في مقطع فيديو استثنائي ، خاض صياد معركة مع تمساح بطول أربعة أمتار بأحد البحيرات في استراليا.



وكان النزاع قام بين التمساح والصياد حول سمكة بطول متر تمكن الصياد من الإمساك بها بينما حاول التمساح اختطافها لتبدأ معركة شرسة بين الصياد والتمساح.

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ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان المشهد الأكثر جنوناً هو محاولة انتشال الصياد قبعة ابنه الذي كان يرفقه من امام التمساح، خلال معركته معه حول السمكة الضخمة.



وأفادت الصحيفة إن التمساح المفترس ظهر بشكل مفاجأ بعد أن تمكن الصياد من اصطياد سمكة كبيرة، ليخرج التمساح من البحيرة بشكل مفاجأ في محاولة لاختطاف السمكة، إلى أن الصياد ظل يصارع التمساح من أجل الحفاظ على سماكته التي امسك بها خلال رحلة صيده.



وفي النهاية انتصار الصياد على التمساح واستطاع ان يحافظ على السمك التي تمكن من اصطيادها، في معركة غريبة من نوعها.





المصدر : صدى البلد

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