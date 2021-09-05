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الأحد، 05-09-2021 02:55 م

صياد يلتقط سمكة مخيفة برأس أفعى وأصلها آسيوي



الوكيل الاخباري - اصطاد مايك باول الصياد في بحيرة كانتون، سمكة غريبة ومخيفة ذات أنياب، من نوع رأس الأفعى، وتزن نحو 2.7 كغ.

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يقول خبراء الحياة البرية المحليون إن موطنها الأصلي قارة آسيا، وأنها غير قانونية في الولايات المتحدة، حيث أنها سمكة ضارة ومفترسة ولذلك لا يمكن امتلاكها، كما يتم الخلط بينها وبين سمك "رأس الثعبان".

ويأمل المسؤولون في الحياة البرية من الحفاظ عليها من الإنقراض، حسب ما ذكره موقع "سي إن إن عربي".


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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