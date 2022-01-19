صيني يحول بيانو إلى منقل متحرك لشوي اللحم

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لصيني وهو يعزف على البيانو ويشوي اللحم.

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ويظهر المقطع المصور شابا آسيوي الملامح وهو يعزف على بيانو وقد وضع عليه مجموعة من أسياخ الشواء واللحم.







حيث كان يعزف ويشوي بنفس الوقت، والمثير في الأمر أنه عندما كان يضغط على مفاتيح البيانو كان سيخ اللحمة المربوط بالمفتاح يدور.



ليقوم بعدها بتحريك "البيانو المنقل" ليقوم بجولة داخل منطقة مغلقة.







المصدر : سبوتنك