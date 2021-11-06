ضباب كثيف يغطي مدينة إسطنبول

الوكيل الاخباري - غطى ضباب كثيف، الجمعة، أجزاء واسعة من مدينة إسطنبول التركية، ما أدى إلى الحد من الرؤية، واستدعى تدخل السلطات.

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ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق للضباب المنتشر في إسطنبول.



وقالت وكالة الأناضول الرسمية، إن الضباب تركز في الأجزاء الشمالية من المدينة، لافتة إلى أن السلطات حذرت السفن وسائقي السيارات من ضعف الرؤية.

#istanbul

"Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir is ve göz gözü görmez bir sis değildik biz..." "Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir is ve göz gözü görmez bir sis değildik biz..." pic.twitter.com/qX5QUNQle3 November 5, 2021



وقررت السلطات إلغاء الرحلات البحرية بعد الساعة السادسة من مساء الجمعة من ميناء بيشكتاش المطل على مضيق البوسفور بإسطنبول إلى جزر الأميرات في بحر مرمرة.





المصدر : سبوتنك