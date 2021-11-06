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السبت، 06-11-2021 10:17 ص

ضباب كثيف يغطي مدينة إسطنبول



الوكيل الاخباري - غطى ضباب كثيف، الجمعة، أجزاء واسعة من مدينة إسطنبول التركية، ما أدى إلى الحد من الرؤية، واستدعى تدخل السلطات.

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ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق للضباب المنتشر في إسطنبول.

 


وقالت وكالة الأناضول الرسمية، إن الضباب تركز في الأجزاء الشمالية من المدينة، لافتة إلى أن السلطات حذرت السفن وسائقي السيارات من ضعف الرؤية.

 


وقررت السلطات إلغاء الرحلات البحرية بعد الساعة السادسة من مساء الجمعة من ميناء بيشكتاش المطل على مضيق البوسفور بإسطنبول إلى جزر الأميرات في بحر مرمرة.


المصدر : سبوتنك

 

 

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