ضربة غولف وصفت بـ الأروع في تاريخ اللعبة.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ ضربة غولف وصفت بأنها الأكثر "روعة في تاريخ لعبة الغولف" ، لأحد أفضل لاعبي الغولف في العالم ، جون رام الإسباني ، حيث انه نفذ ضربة من مسافة بعيدة لتسقط في الحفرة.

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إلا أن الكرة قبل سقوطها في الحفرة، مرت بطريقة ساحرة على مسطح مائي قبل أن تصل إلى العشب لتقوم بانعطاف عليه قبل أن تسقط في الحفرة، في لقطة وصفها الكثيرون بمثابة "المعجزة".

المصدر : سبوتنيك

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