طائرات تكافح الرياح للهبوط بمطار لندن

الوكيل الاخباري - وثق مواطن بريطاني، في بث مباشر عبر قناته على "يوتيوب"، كيفية كفاح الطائرات من أجل الهبوط بسلام في مطار هيثرو بلندن، خلال عاصفة الرياح الشديدة "يونيس".



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ووثق المواطن البريطاني، جيري داير، المهووس بالطائرات، عبر قناته "Big Jet TV"، عملية هبوط الطائرات وسط العاصفة.



وانتشر البث المباشر الخاص بداير على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما كان داير يتعقب طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من طراز A380 وهي تقوم بمحاولتين فاشلتين للهبوط، وتنجح في المرة الثالثة، كان أكثر من 230 ألف شخص يشاهدون البث المباشر لقناة داير من إحدى الحقول المجاورة للمطار.



وبشكل منفصل، كان أكثر من 53 ألف شخص يتتبعون مسار الطائرة على موقع "Flight Radar 24" أثناء تحليقها بالعاصمة البريطانية ومحاولتها الهبوط.



وفي حديث سابق لقناة CNN، قال داير، الذي يعيش بالقرب من مطار هيثرو، إنه يهرع إلى المطار للتوثيق في كل مرة يكون فيها الطقس سيئا، موضحا أنه "عندما تكون الأجواء عاصفة، أتواجد دائما في هيثرو"، مشيرًا إلى أن المشاهدة تكون أكثر إثارة بكثير من مجرد هبوط عادي للطائرت.



وتخطى البث المباشر الخاص بداير، لهبوط الطائرات وسط عاصفة "يونيس" جمهوره المعتاد بمراحل، حيث قام نادي تشيلسي لكرة القدم بالتغريد عن بثه المباشر، كما فعلت منصة "نتفليكس"، بينما عرضت عليه القناة التلفزيونية البريطانية "ديف"، بشكل مازح، تقديم برنامجه الخاص عبرها.



وأثار الطيار القطري، خليفة آل ثاني، إعجابا كبيرا، بعد سيطرته على الطائرة القطرية من طراز A380 التي كان يقودها وهبوطه بسلام في مطار هيثرو بلندن، رغم قوة الرياح التي واجهته بسبب العاصفة "يونيس".



في السياق أيضا، لاقى الهبوط الذي نفذه الكابتن المصري وليد مراد، الذي قاد طائرة من طراز بوينغ "787 - 9 دريملاينر" فى رحلتها رقم 777، إلى مطار هيثرو، إشادة عالمية، مع تأثر الطائرة بالطقس السيئ، لكنه استطاع تفادي ذلك والهبوط بسلام، وفق ما أظهره فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على شكل واسع.

المصدر : روسيا اليوم

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