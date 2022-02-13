طائرة آسيوية تحول مسارها بعد اكتشاف ثعبان على متنها

الوكيل الاخباري - قررت شركة "طيران آسيا" تحويل مسار رحلة جوية محلية من العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس الماضي، بعد أن رصد الركاب ثعبانا على متن الطائرة.
وتداول مستخدمو "تيك توك" مقطع فيديو شاركه أحد مسافري الرحلة، لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو في ماليزيا.
وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة على "تيك توك".
وأكدت شركة "طيران آسيا" في بيان لها وقوع الحادث بالفعل، لكنها ذكرت أنه "نادر للغاية".
وذكرت هيئة الطيران المدني الماليزية أن الحادث تم التعامل معه بشكل جيد للغاية.
المصدر : سبوتنك
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