طائرة أمريكية تدمر كل ما حولها أثناء الإقلاع

الوكيل الاخباري - ظهر على الشبكة مقطع فيديو لإقلاع "الإعصار" للطائرة من طراز CV-22B Osprey التابعة لسلاح الجو الأمريكي من مهبط المروحيات في مستشفى أدينبروك في كامبريدج في المملكة المتحدة.

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دمرت مراوح المحرك كل ما حولها أثناء إقلاعها. وعندما رأى الطيارون الأمريكيون ما حدث، اعتقدوا أنه من الأفضل الطيران بعيدا بسرعة.



لم يتم الإبلاغ عما كانت تفعله الطائرة العسكرية على أراضي مستشفى التدريب العالمي الشهير. كما أنه لم يتم الإبلاغ عن حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى.





تعد مستشفى أدينبروك واحدة من أكبر مراكز معالجة الإصابات في شرق إنجلترا.



المصدر : سبوتنك