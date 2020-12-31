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الخميس، 31-12-2020 12:15 م

طائرة تعود للوراء على مدرج نشط



الوكيل الاخباري - تعتمد طائرات الركاب الضخمة على مدارج ممهدة تمتد لمسافات طويلة حتى تتمكن من الإقلاع والهبوط بسلام، وهو الشيء الذي يتم تنظيمه عن طريق أبراج المراقبة والأنظمة الخاصة بتحديد مسارات وتوقيتات الرحلات الجوية من وإلى المطارات.

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وتنطلق الطائرات بسرعة كبيرة على تلك المدارج أثناء الإقلاع، وتعود إليها أيضا بسرعات فائقة إلى أن تتمكن من التوقف في نهايتها دون أن تتعرض لأي صدمات قد تمثل خطرا على حياة الركاب.

 


ولذلك يتم تأمين مسار أي مدرج خاص بالطائرات بصورة كاملة حتى لا تحدث كوارث إذا ظهر شيء مفاجئ في مسار الطائرة التي يصعب إيقافها في مسافة قصيرة.


ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مغامرة تقوم بها إحدى الطائرات التي قرر قائدها أن يغير اتجاه الطائرة بالعودة إلى الوراء والدوران على مدرج نشط، بينما تظهر طائرة أخرى على ذات المدرج.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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