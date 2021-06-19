طائرة سباق كهربائية تقوم بأول رحلة لها في الصحراء الأسترالية

الوكيل الاخباري - تم إجراء أول اختبارات طيران بدون طيار لطائرة "Airspeeder Mk3" في الصحراء الأسترالية.

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الطائرة التي قامت بتصنيعها شركة "Alauda Aeronautics" هي طائرة "أوكتوكوبتر" وزنها 130 كغ، يمكن أن تتسارع إلى 200 كم/ساعة، تدوم البطارية 15 دقيقة، ولكن يمكن تغييرها بسرعة في محطات التوقف أثناء السباق، يمكن للطائرة بدون طيار تفادي العقبات والاصطدامات بفضل الكاميرات والرادارات ونظام الليدار.



هذا العام، تم التخطيط لأول 3 سباقات طيران غير مأهولة بمشاركة ما يصل إلى 4 فرق، كل منها بطائرتين.







حتى الآن، أقيمت المسابقة على طائرات "كوادكوبتر" صغيرة بدون طيار، حيث يتم التحكم فيها بواسطة نظارات خاصة، وتبث المشهد من الكاميرات الموجودة على الطائرة بدون طيار.



وبحسب التوقعات، فإنه في عام 2022، يجب أن يظهر الطيار في قمرة القيادة للطائرة متعددة المروحيات، وقد تم توفير قمرة القيادة له في مرحلة النموذج الأولي.



المصدر : سبوتنك