السبت 19-06-2021
الوكيل الاخباري

الأمن للأردنيين : أبلغوا عن الرشاوي

كورونا نفسيا.. ما بين الخوف من الإصابة والاكتئاب ما بعدها

ولي العهد يعبر عن سعادته لزيادة الإقبال على تلقي لقاح كورونا - صورة

الهواري يوعز بتطوير آلية تزويد الأدوية للمراكز الصحية

توقعات بنشاط سوق الصرافة قبيل عيد الأضحى

الأرصاد : أطول نهار خلال العام الإثنين

نقيب قاعات الأفراح لـ الوكيل : اجتماع طارئ اليوم

تفاصيل مشروع قانون جديد لضريبة المبيعات

إدارة الأزمات : عدد مسجلي منصة تلقي اللقاح تجاوز 3 مليون شخص

وفيات السبت 19/6/2021

السبت، 19-06-2021 12:44 م

طائرة سباق كهربائية تقوم بأول رحلة لها في الصحراء الأسترالية



الوكيل الاخباري - تم إجراء أول اختبارات طيران بدون طيار لطائرة "Airspeeder Mk3" في الصحراء الأسترالية.

اضافة اعلان


الطائرة التي قامت بتصنيعها شركة "Alauda Aeronautics" هي طائرة "أوكتوكوبتر" وزنها 130 كغ، يمكن أن تتسارع إلى 200 كم/ساعة، تدوم البطارية 15 دقيقة، ولكن يمكن تغييرها بسرعة في محطات التوقف أثناء السباق، يمكن للطائرة بدون طيار تفادي العقبات والاصطدامات بفضل الكاميرات والرادارات ونظام الليدار.


هذا العام، تم التخطيط لأول 3 سباقات طيران غير مأهولة بمشاركة ما يصل إلى 4 فرق، كل منها بطائرتين.

 



حتى الآن، أقيمت المسابقة على طائرات "كوادكوبتر" صغيرة بدون طيار، حيث يتم التحكم فيها بواسطة نظارات خاصة، وتبث المشهد من الكاميرات الموجودة على الطائرة بدون طيار.


وبحسب التوقعات، فإنه في عام 2022، يجب أن يظهر الطيار في قمرة القيادة للطائرة متعددة المروحيات، وقد تم توفير قمرة القيادة له في مرحلة النموذج الأولي.

 

 

 

 المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-05-23t175202z_851036866_rc2pln97twke_rtrmadp_3_italy-cableway-1170x600

فيديو يظهر اللحظات الأولى لكارثة سقوط التلفريك الإيطالي

s2BXpzY2Nuo

فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل

history_of_lego_267456626

إنشاء منزل على طريقة لعبة المكعبات ليغو في المانيا

ItemFix-dot-com-60c7955281f68_5_sf

أمريكا .. سقوط شجرة عملاقة ونجاة طفل بأعجوبة

18344-f

صياد يمني يروي قصة عثوره على كنز داخل حوت

file-20210330-23-1e2hw59

فيل يقوم برحلة برية نادرة في الصين