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الأحد، 24-01-2021 02:13 م

طائرة صغيرة تتمكن من الهبوط بعد توقف محركها



الوكيل الاخباري - تعتمد الطائرات على أنواع خاصة من المحركات، التي تمنحها القدرة على الوصول إلى سرعة كبيرة قبل الإقلاع.

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ويستمر دور المحركات لدفع الطائرة وتمكينها من التحليق على ارتفاعات تختلف باختلاف نوع الطائرة، سواء من حيث الحجم أو طبيعة المهام المخصصة لها مدنية أو عسكرية.

 



وخلال الهبوط يجب أن تواصل محركات الطائرة عملها، حتى تمكن الطيار من ضبط سرعة الطائرة والهبوط في المكان المحدد للهبوط، حتى لا تحدث كارثة.


ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" طائرة صغيرة توقف محركها في الجو، لكن قائدها تمكن من مواصلة عملية الهبوط باحترافية مكنته من الوصول إلى ممر الهبوط بسلام، رغم وجود العديد من الطائرات التي تتزاحم على إحدى جانبي الممر.

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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