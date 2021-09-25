طائرة قادمة إلى موسكو من فاراديرو الكوبية تصطدم بسرب من النسور

الوكيل الاخباري - اصطدمت الطائرة التابعة لشركة Azur Air الروسية بنسرين أثناء إقلاعها من مطار فاراديرو في كوبا.

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كما ورد في المكتب الصحفي للشركة فإن الحادث وقع على المدرج أثناء قيام الطائرة برحلة ZF 556 .



ونقل موقع TourDom.ru الإلكتروني الروسي عن ناطق باسم شركة الطيران قوله إن قائد الطائرة اتخذ قرارا بوقف التحليق، ثم عادت الطائرة بسلام إلى موقفها في المطار وذلك لغرض ضمان سلامة الركاب. وأوضح الناطق أن طائرة أخرى ستنقل الركاب إلى موسكو.



Fecha: 23 de Septiembre de 2021 pic.twitter.com/vWxAkavBYc Un Boeing 767-300, matrícula VQ-BEN de Azur Air que realizaba el vuelo ZF-556 de Varadero (Cuba) a Moscú Vnukovo (Rusia) con 330 pasajeros y 14 tripulantes, abortó el despegue después de que una bandada de pájaros impactara la aeronaveFecha: 23 de Septiembre de 2021 #Cuba September 24, 2021



وقال إن الشركة لم تدرج بسبب وقوع الحادث أية تعديلات على الجدول الزمني لرحلات AZUR الجوية في مسارات أخرى.



يذكر أن النسرين اصطدما بطائرة Azur Air، التي كان يفترض أن تقلع من مطار منتجع فاراديرو الساعة 10:15 بالتوقيت المحلي في كوبا.

وتسبب اصطدام أحد النسرين بالطائرة في ظهور خرق في مقدمتها، بينما اصطدم النسر الثاني بمحركها الأيمن، مما تسبب في انبعاث اللهب منه.

وانفجرت عجلة في ساق الهبوط اليسرى لسبب الكبح السريع. ولم يصب أحد من ركاب الطائرة وأفراد الطاقم بجروح.





المصدر : روسيا اليوم