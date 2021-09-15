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الأربعاء، 15-09-2021 01:50 م

طائرة من دون طيار روسية الصنع تقصف هدفا أرضيا



الوكيل الاخباري – تم عرض مقطع مصور يظهر لحظة قيام طائرة من دون طيار روسية الصنع، بالإقلاع والتحليق وقصف هدف أرضي خلال الطيران.

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وظهرت طائرة "فوربوست" الروسية وهي توضع على مدرج للطيران لتقوم بعدها بالتحليق وإسقاط قذيفتين على هدف أرضي من وضعية الطيران.


ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 120 كيلوغراما من الحمولة، بالإضافة لأنظمة المراقبة والاستطلاع، كما وتستخدم قنابل وصواريخ مضادة للدبابات.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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