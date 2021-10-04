طائرة هندية تعلق في مكان غير متوقع

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر طائرة تابعة لشركة "طيران الهند" عالقة تحت جسر مشاة على طريق دلهي - جوروغرام السريع خارج مطار دلهي، مما ترك الناس في حيرة من أمر وصول الطائرة إلى ذلك المكان.

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وفي الفيديو، يمكن رؤية المركبات وهي تمر عبر أحد جانبي الطريق السريع، بينما يبدو الجانب الآخر محجوبًا إلى حد كبير من طرف الطائرة العالقة تحت الجسر.







وأكدت شركة الطيران أنه لم يكن هناك أي حادث مؤسف، حيث كانت الطائرة قديمة، وقد تم بيعها من قبل الشركة لأحد الأشخاص، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بينما كان ينقلها المشتري.



وقال متحدث باسم شركة "طيران الهند": "هذه طائرة قديمة خردة تم بيعها بالفعل من قبلنا. لا توجد معلومات إضافية لأنها تتعلق بالشخص الذي تم بيعها له".



وقال مسؤول في مطار دلهي، عند الاتصال به، إنه لم تتأثر أي رحلة طيران أو طائرة عاملة جراء الحادثة.





المصدر : سبوتنك

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