الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 02:30 م

طائر النعام يشارك في سباق للدراجات الهوائية



الوكيل الاخباري - يعد النعام من الطيور الكبيرة التي لا يمكنها الطيران، لكنها تستطيع الجري بسرعة كبيرة بفضل امتلاكها أرجل طويلة.

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وتعد القارة الأفريقية من المواطن الأصلية لطيور النعام، ومنها جنوب أفريقيا، حيث يرصد مقطع فيديو مشاركة طائر النعام في إحدى سباقات الدراجات.


ويظهر مقطع فيديو نشرته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" ما وصفته بـ "اللقاء الفريد" بين راكبي الدراجات الهوائية وطائر النعام على الطريق ضمن منتزه "كيب بوينت" في جنوب أفريقيا.


وقالت المجلة إن طائر النعام واصل العدو غير مكترث بمن حوله، مضيفة: "هذه ليست السرعة القصوى له".


ولفتت المجلة إلى أن طائر النعام يمكنه الجري بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة عند الحاجة".


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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