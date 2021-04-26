طائر نورس يأخذ استراحة على آخر يحلق في السماء

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لا تتكرر لطائري نورس جذبت ملايين المشاهدين على "السوشيال ميديا".

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وشارك أحد مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 9 ثوان لطائر نورس يستريح على ظهر رفيقه، بينما كان الآخر يحلق في السماء.



وبعدما التقط الطائر المتعب أنفاسه، طار بعيدا وكأن شيئا لم يحدث.



وحقق الفيديو مشاهدات فاقت 2 مليون مشاهدة بعد طرحه، السبت.



يشار إلى أنه في عام 2016، تم التقاط لقطة مماثلة في مدينة سيدني في أستراليا.

المصدر : سبوتنك



