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الإثنين، 26-04-2021 10:40 ص

لقطة لا تتكرر..

طائر نورس يأخذ استراحة على آخر يحلق في السماء



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لا تتكرر لطائري نورس جذبت ملايين المشاهدين على "السوشيال ميديا".

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وشارك أحد مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 9 ثوان لطائر نورس يستريح على ظهر رفيقه، بينما كان الآخر يحلق في السماء.


وبعدما التقط الطائر المتعب أنفاسه، طار بعيدا وكأن شيئا لم يحدث.

 


وحقق الفيديو مشاهدات فاقت 2 مليون مشاهدة بعد طرحه، السبت.

يشار إلى أنه في عام 2016، تم التقاط لقطة مماثلة في مدينة سيدني في أستراليا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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