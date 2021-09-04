طائر يثير الدهشة بمهارته الفائقة في تقليد صوت رضيع يبكي

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطائر يكشف عن قدرته الفائقة في تقليد صوت رضيع يبكي.

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وقام المسؤولون داخل حديقة تارونغا في مدينة سيدني الأسترالية، الثلاثاء الماضي، بتصوير طائر قيثارة يدعى "إيكو"، وهو ذكر يبلغ من العمر 7 سنوات، وهو يؤدي صوت الطفل الرضيع المشابه للواقع جدا.



وقالت المشرفة على وحدة الطيور في حديقة حيوان تارونغا، لين جوليبيوسكي، في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن الطائر "إيكو" ظل يتدرب على إتقان صوت الطفل الباكي منذ عام، وذلك خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.









📽️ via keeper Sam #tarongatv #animalantics pic.twitter.com/RyU4XpABos Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls - including a baby's cry!📽️ via keeper Sam #forthewild August 30, 2021



وتابعت غوليبيوسكي مازحة: "لا يمكنني إلا أن أفترض أن الطائر التقط الصوت من ضيوفنا، إذ أنني أعتقد أن حديقة الحيوان هو مكان سعيد تزوره العائلات".



وتتكون طيور القيثارة التي تعيش في أستراليا من نوعين، وتعرف الذكور بذيل طويل من الريش، وكذلك بقدرتها على تقليد الأصوات، من أجهزة إنذار السيارة إلى مسدسات الألعاب.

المصدر : سبوتنك