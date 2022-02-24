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الخميس، 24-02-2022 01:48 م

طائر يقاوم الانقراض بالتحوّل إلى قطعة خشب



الوكيل الاخباري - يتمتع طائر فم الضفدع الأسمر (Tawny Frogmouths) بقدرات مذهلة على التخفي ليظهر كجزء من الشجرة يصعب على أي كائن اكتشافه.

وطور الطائر النادر قدرته على التخفي ليظهر أقرب لقطعة خشب صامتة كليًّا في محاولة منه لتفادي انقراض جنسه وتراجع إعداده في البراري.

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وللطائر النادر ريش يمزج بين الرمادي والأبيض والأسود والأحمر ليظهر في حال تخفية أقرب لغصن شجرة ميت، ويتغذى الطائر على الحشرات والديدان والعناكب والقواقع والرخويات.

 


وتبدأ رحلة طائر "فم الضفدع" في اصطياد فرائسه مع اختفاء آخر ضوء للنهار، حيث ينشط ليلاً، ويتمتع بريش أقرب للبومة يساعده على الطيران الصامت، لرصد وترقب فرائسه.


ويتراوح طول الطائر النادر بين 34 للإناث و53 للذكور، فيما يصل وزنه لـ 680 جرامًا ويعيش لـ14 عامًا كاملة.

 

 

 

المصدر :البيان

 

 

 

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