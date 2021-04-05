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الإثنين، 05-04-2021 11:45 ص

طائر يهاجم السياح في روسيا ويسيطر على دراجة التزلج



الوكيل الاخباري - هاجم طائر "طيهوج الخشب" مجموعة سياح أثناء قيامهم بممارسة هواية التزلج في إحدى الحدائق الوطنية الروسية.

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وتسببت مجموعة من السياح كانوا يستمتعون بقضاء إجازتهم في حديقة إيرجيكي الطبيعية في إقليم كراسنويارسك الروسي، بانزعاج الطائر بعد اقترابهم من المكان الذي يعيش فيه، وليقوم الأخير بمهاجمة أحدهم.

 


وشارك السياح مقطع فيديو على "إنستغرام" يظهر فيه الطائر وهو يهاجم أحد السياح ويتبعه، ليسيطر الطير أخيرا على دراجة التزلج للحظات.

 

ويظهر في الفيديو السائح صاحب دراجة الثلج وهو يهرب من الطائر الذي لاحقة لمدة من الزمن، مُصدرا أصواتا تحذيرية مميزة، بحسب "زفيزدا" الروسية.


وتنتمي طيور "طيهوج الخشب" إلى فصيلة الطيهوج، وتتميز هذه الطيور بذيولها المستديرة وريشها البارز أسفل المنقار في مقدمة العنق، وتعتبر من أكبر طيور أوراسيا الممتدة بين قارتي أوروبا وآسيا.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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