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الخميس، 16-06-2022 11:00 ص

طاووس يقتحم تجمعًا انتخابيًا في اسبانيا

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الوكيل الإخباري-عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصدت تفاصيل  طائر طاووس "يقتحم" تجمعا انتخابيا في مقاطعة إشبيلية الإسبانية .

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وكان قد حلّ ضيف غير منتظر على تجمع انتخابي للائتلاف اليساري بور أندالوسيا الذي عقد في مدينة دوس هيرماناس بمقاطعة إشبيلية في إسبانيا. أثناء خطاب رئيس حزب ماس باييس في الأندلس إسبيرانزا جوميز الأحد الماضى ، صعد طائر طاووس فجأة على المنصة وعبر بهدوء أمام الحاضرين مما أثار الضحك والتعجب.


أقيم التجمع في قاعة البلدية الواقعة في حديقة ألكيريا، حيث تتجول طيور الطاووس بحرية في المكان.

 

 

 

صدى البلد

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