طباخة أمريكية صغيرة تساعد والدها في تحضير الكعك

الوكيل الاخباري - يقوم مدون بنشر مقاطع فيديو لتحضيره وصفات صحية مع ابنته الصغيرة على حسابه "فلاف سيتي" بموقع فيسبوك.



وهذه المرة قام الطباخ بتحضير الكعك مع الشوكولاته البيضاء، حيث وضع وعاء كبير أمام ابنته وملأه بدقيق اللوز ونشا التابيوكا والملح وطلب من ابنته حلط المكونات.

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ثم أضاف شراب القيقب والزبدة بدرجة حرارة الغرفة والفانيليا وكانت الطفلة الصغيرة تأكل المقادير أثناء خلطها.



وبعد ذلك لف الطباخ العجينة في غلاف بلاستيكي ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة، ثم قطع العجينة ووضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة تقريبا وكل ذلك بمساعدة الطباخة الصغيرة.



وتُرك الكعك ليبرد لمدة ساعة قبل تزيينه بالشوكولاتة المذابة. واستمتعت الطفلة بتذوق الحلوى الشهية بعد تعب تحضيرها.







المصدر : سبوتنك



