طباخ صيني يصنع رقائق شفافة من الفجل

الوكيل الاخباري - تعد جذور الفجل من الخضروات التي يتناولها البشر على نطاق واسع في وجباتهم الغذائية، ولها العديد من الفوائد أبزرها المساعدة في الهضم وفاتح للشهية، كما أنها تساهم في تقوية جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض الخبيثة.

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وتعد جذور الفجل الأبيض من الخضروات التي يحرص الكثيرة من الطهاة على وضعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضمن الوجبات الغذائية.



وتحتوي جذور الفجل الأبيض على العديد من الفوائد الصحية، التي تساهم في حماية الجسم من السموم والوقاية من بعض الامراض الخبيثة مثل السرطان.





أظهر طباخ صيني مهارته المذهلة في تقطيع قطعة من الفجل إلى قشرة رقيقة شفافة سمكها يعادل سمك الورق. مثل هذا الطباخ الماهر، كم ستدفع لتوظيفه؟ #الصين_المتنوعة : مدهشا حقا! طباخ صيني يقطع الفجل رقيقا كالورقأظهر طباخ صيني مهارته المذهلة في تقطيع قطعة من الفجل إلى قشرة رقيقة شفافة سمكها يعادل سمك الورق. مثل هذا الطباخ الماهر، كم ستدفع لتوظيفه؟ pic.twitter.com/R5RlGuoAgC June 22, 2021

كما يتميز الفجل الأبيض باحتوائها على مكونات مفيدة لصحة الجهاز التنفسي والوقاية من الالتهابات وفقدان الوزن والحماية من الشيخوخة المبكرة، وتقوية جهاز المناعة.



ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية استخدام الفجل الأبيض بطريقة مدهشة من قبل طباخ صيني، استطاع بمهارته الفائقة أن يحول جذور الفجل الأبيض إلى رقائق شفافة بأدوات بسيطة.

المصدر : سبوتنك



