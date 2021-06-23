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الأربعاء، 23-06-2021 12:28 م

طباخ صيني يصنع رقائق شفافة من الفجل



الوكيل الاخباري - تعد جذور الفجل من الخضروات التي يتناولها البشر على نطاق واسع في وجباتهم الغذائية، ولها العديد من الفوائد أبزرها المساعدة في الهضم وفاتح للشهية، كما أنها تساهم في تقوية جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض الخبيثة.

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وتعد جذور الفجل الأبيض من الخضروات التي يحرص الكثيرة من الطهاة على وضعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضمن الوجبات الغذائية.


وتحتوي جذور الفجل الأبيض على العديد من الفوائد الصحية، التي تساهم في حماية الجسم من السموم والوقاية من بعض الامراض الخبيثة مثل السرطان.

 


كما يتميز الفجل الأبيض باحتوائها على مكونات مفيدة لصحة الجهاز التنفسي والوقاية من الالتهابات وفقدان الوزن والحماية من الشيخوخة المبكرة، وتقوية جهاز المناعة.


ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية استخدام الفجل الأبيض بطريقة مدهشة من قبل طباخ صيني، استطاع بمهارته الفائقة أن يحول جذور الفجل الأبيض إلى رقائق شفافة بأدوات بسيطة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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