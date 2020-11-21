طبيب بريطاني يبهر مرضاه بحركات بهلوانية صعبة .. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ طبيب بريطاني يدعى بيرت ماثيسون، يبلغ من العمر 58 عاما، ويعيش فى مقاطعة نيو هامبشاير بالمملكة المتحدة، يبهر مرضاه بحركات بهلوانية رائعة على لوح التزلج بإحدى الحدائق المفتوحة ، وعلى الرغم من تقدمه في العمر الا انه يهوى ممارسة التزلج الحر في أوقات فراغه.

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طبيب علاج طبيعي خمسيني يحظى بإعجاب مرضاه وأصدقائه بحركات بهلوانية صعبة pic.twitter.com/3bClLm091l November 18, 2020

المصدر : اليوم السابع

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