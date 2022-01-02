طبيب عراقي في بغداد يراقص طفلة مصابة بداء السكري لكسب ثقتها

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع مصور طبيبا عراقيا في العاصمة بغداد، وهو يراقص طفلة مصابة بداء السكري على أنغام أغنية عراقية مشهورة.
ويبدو في الفيديو الطبيب وهو يراقص الطفلة في عيادته، فيما فسر معلقون الأمر بأنه من سبيل "كسب ثقة الطفل واطمئنانه للشخص الذي يعالجه".
طبيب عراقي في بغداد مع مريضته المُصابة بداء السكري💔 pic.twitter.com/P0nBeLeNfP— ناجي عسل (@NAJiassall) December 31, 2021
وعلق آخر: "الطبيب الحقيقي هو من يعيش حالة المريض، وليس من يعتبره فقرة في كتاب".
المصدر : روسيا اليوم
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