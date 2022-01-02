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الأحد، 02-01-2022 10:50 ص

طبيب عراقي في بغداد يراقص طفلة مصابة بداء السكري لكسب ثقتها



الوكيل الاخباري - أظهر مقطع مصور طبيبا عراقيا في العاصمة بغداد، وهو يراقص طفلة مصابة بداء السكري على أنغام أغنية عراقية مشهورة.

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ويبدو في الفيديو الطبيب وهو يراقص الطفلة في عيادته، فيما فسر معلقون الأمر بأنه من سبيل "كسب ثقة الطفل واطمئنانه للشخص الذي يعالجه".



وكتب أحد المعلقين على الفيديو: "قمة من الإنسانية… الطفل إذا لم يتقبل طبيبه وكلام طبيبه فسوف يرفض العلاج وخاصه مرضى السكر لان مزاجيتهم تكون متقلبه، كون وخزة الإبرة لفحص الدم يوميا، ووخزة الإبرة لعلاج السكري شيء لا يتحمله كبير فكيف بطفله… بارك الله بك دكتور".


وعلق آخر: "الطبيب الحقيقي هو من يعيش حالة المريض، وليس من يعتبره فقرة في كتاب".

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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