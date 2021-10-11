طبيب لبناني يعزف لمريضته بعد عملية جراحية

الوكيل الاخباري - في لقطة فريدة من نوعها، طلبت مريضة من طبيبها، بعد الانتهاء من عمل جراحي، بأن يضع لها أغنية موسيقية، فقام بالرد على طلبها بأسلوب مميز خاص به.

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ونشرت قناة "إم تي في ليبانون" اللبنانية فيديو للطبيب اللبناني كتبت عليه: "قام الجرّاح اللبناني الشاب عمر الأعور بالعزف على القانون بعد انتهائه من إجراء عملية جراحية لمريضة".



وأضافت القناة: "المريضة طلبت منه بعد الانتهاء (من العملية) أن يضع أغنية موسيقية، فإذ به يُحضر آلة القانون من سيارته ويعزف لها بنفسه".





المصدر : سبوتنك

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