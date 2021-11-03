الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تسجل أكبر حصيلة من وفيات وإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

الأربعاء، 03-11-2021 01:50 م

طفلة تحرج أردوغان رغم تحذيره لها



الوكيل الاخباري - وضغت طفلة تركية الرئيس رجب طيب أردوغان في موقف محرج خلال مراسيم تدشين حديقة عامة في العاصمة أنقرة.

اضافة اعلان


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفلة تزاحم أردوغان، لدى قيامه بقص شريط افتتاح حديقة الأمة في مركز أتاتورك الثقافي في العاصمة التركية أنقرة.

 



وكانت الطفلة تحاول قص شريط الافتتاح قبل الرئيس أردوغان في موقف وصف بالطريف والمحرج، في حين نبهها هو بعدم الاستعجال، ولكنها لم تستجب فاضطر القائمون على الفعالية إلى رفع الشريط فوق مستوى يدها.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
humpback_whale_mike_doherty-2160x1440

حوت أحدب "يتفقد الأحوال الجوية" في قلب الإعصار

Lava-bomb1-696x392

لحظة اندفاع حجر ملتهب من بركان لا بالما

maxresdefault

طالب ياباني يبتكر روبوت يعزف ببراعة على آلة حاسبة

p096tdsh

البرتغال .. ببغاء يفسد تصوير كاميرا حكومية مثبتة لمراقبة الطريق العام

Blog-Phayres_Leaf_Monkey_calling

قرد يساوم رجلا على نظارته في الهند

lapla_ma_l

إسبانيا.. الحمم البركانية تلتهم سيارة عالم براكين في لا بالما