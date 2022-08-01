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الإثنين، 01-08-2022 02:22 م

طفلة تدخل "غينيس" بالتزلج تحت 20 سيارة -فيديو



الوكيل الإخباري-دخلت فتاة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات، مؤخرا، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعدما تمكنت من التزلج تحت 20 سيارة خلال 13.74 ثانية.

وأكدت "غينيس" مرور ديشنا نهار من تحت 20 سيارة، كانت مصفوفة على امتداد مسافة 58 مترا، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

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وتمكنت نهار من تحطيم الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم فتاة صينية تبلغ من العمر 14 عاما، حققت ذات الإنجاز خلال 14.15 ثانية.

 

وكشف والد نهار أن ابنته حرصت على ممارسة التزلج لعامين، واستعدت لتحقيق هذا الإنجاز خلال ستة شهور.


وأضاف الأب أن نهار استعانت بمدرب خاص ساعدها على التمرين للقيام بهذه المحاولة التي تتطلب الكثير من التحضيرات البدنية العالية.



 




 

 


 

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