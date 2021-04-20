طفل بريطاني يطبخ باحتراف منذ عمر الـ 14 شهرا

الوكيل الاخباري - تصدر طفل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات التريند في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طهوه العشاء بنفسه، لكن والدته فجرت مفاجأة غريبة بأنها كانت تعلم طفلها الطبخ منذ أن كان عمره 14 شهرًا فقط.



تشرح لورا إحدى مستخدمي Mum و Tiktok، في مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته كيف أنها جعلت طفلها يطبخ في مثل هذه السن المبكرة.



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ولماذا تعتقد أنه من الآمن بالنسبة له استخدام الغاز ، لكن اعترض البعض بأن طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات لا ينبغي أن يكون في أي مكان بالقرب من موقد.



تقول لورا أنها بدأت في تعليم ابنها كيفية الطهي في وقت مبكر، حيث كان قادرًا على تلقي أوامر بسيطة، مثل "هل يمكنك صب هذا في الوعاء؟، وكان يفعل ما يطلب منه".



وتؤكد أنها مع ذلك اتخذت الكثير من الاحتياطات عندما كانت تعلمه لأول مرة، وتشرح قائلة: "عندما بسبب صغر حجمه فإن الحاجة إلى إعداد بيئة آمنة ضروري، مثل استخدام الأواني التي يمكن أن يستوعبها الطفل الصغير".



تقول الأم أيضًا بأنها بدأت بأبسط مهام تحضير الطهي، مثل "سكب الذرة وغسلها وخلطها وتقشيرها ودهنها بالزبدة".

المصدر : صدى البلد