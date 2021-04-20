الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع العام

السماح بتسجيل الفصل الصيفي وتأجيل دفع الرسوم لطلبة الجامعات

إعادة النظر في آلية تعيين مجالس أمناء الجامعات

تكلفة رحلة العمرة 1200 دينار على الأردني

الأعيان .. إقرار مشاريع عدة قوانين

الزراعة تكشف تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : سيناريو عيد الفطر قيد الدراسة

الأوقاف : تنفيذ حملة أسبوعية للعناية بالمساجد

النفط يرتفع إلى ذروة ما يزيد عن شهر بفضل الدولار الضعيف

غزة: 21 وفاة و1556 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 20-04-2021 12:46 م

طفل بريطاني يطبخ باحتراف منذ عمر الـ 14 شهرا



الوكيل الاخباري - تصدر طفل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات التريند في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طهوه العشاء بنفسه، لكن والدته فجرت مفاجأة غريبة بأنها كانت تعلم طفلها الطبخ منذ أن كان عمره 14 شهرًا فقط.

تشرح لورا إحدى مستخدمي Mum و Tiktok، في مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته كيف أنها جعلت طفلها يطبخ في مثل هذه السن المبكرة.

اضافة اعلان
 

@lauralove5514
Short answer to how we got Carter started w/cooking let me know if you have questions #TheChallengeAllStars #DSWCutLoose #fyp #cooking #recipe
♬ Send Me on My Way - Vibe Street


ولماذا تعتقد أنه من الآمن بالنسبة له استخدام الغاز ، لكن اعترض البعض بأن طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات لا ينبغي أن يكون في أي مكان بالقرب من موقد.

تقول لورا أنها بدأت في تعليم ابنها كيفية الطهي في وقت مبكر، حيث كان قادرًا على تلقي أوامر بسيطة، مثل "هل يمكنك صب هذا في الوعاء؟، وكان يفعل ما يطلب منه".

وتؤكد أنها مع ذلك اتخذت الكثير من الاحتياطات عندما كانت تعلمه لأول مرة، وتشرح قائلة: "عندما بسبب صغر حجمه فإن الحاجة إلى إعداد بيئة آمنة ضروري، مثل استخدام الأواني التي يمكن أن يستوعبها الطفل الصغير".

تقول الأم أيضًا بأنها بدأت بأبسط مهام تحضير الطهي، مثل "سكب الذرة وغسلها وخلطها وتقشيرها ودهنها بالزبدة".

 

 

 

 المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
textgram_1603911597 (1)

الهند .. إنقاذ طفل عالق على سكة القطار في اللحظات الأخيرة

traffic-2018-01

لبنان .. لص يكشف نفسه بعد سرقة هاتف خلال حديث فيديو مباشر

qr_code_rdo0zn

1500 طائرة درون وQR كود في السماء.. ماذا يحدث في الصين؟

-1x-1

بسبب كورونا.. غلق الطرق السريعة في كينيا واحتجاز آلاف السيارات

4PeVFmzso78

الأميران ويليام وهاري يتحدثان سوياً في جنازة جدهما

iStock-1285020872-680x453

سحب حافلة غمرتها المياه في روسيا

أخبار متعلقة
shutterstock_1037646616-scaled

قط مشاكس يفاجئ أصحاب المنزل لدى عودتهم

cityscape-of-melbourne-city-of-australia-during-the-sunset--873409300-8db98cef20b44200abfb339188d801f7

استراليا .. عمال يتشبثون بالحبال بعد فشلهم في تركيب زجاج أحد المباني الشاهقة

underwater-1150045_1280-1024x682

الصين .. إنقاذ طفل من الغرق داخل حوض صغير

e039c527b0cf12f7983ca5e52426a1d0

في مشهد صادم .. الشرطة الأمريكية تتعامل مع طفل في الخامسة وكأنه مجرم!