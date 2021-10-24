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الأحد، 24-10-2021 10:27 ص

طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في تمرين المعدة 'بلانك'



الوكيل الاخباري - سجل عبد الرحيم جيتاغازوف، البالغ من العمر 11 عامًا من إنغوشيا الروسية، رقمًا قياسيًا عالميًا في تمرين "بلانك" في الحفاظ على الجسم بوضعية ثابتة لمدة 11 ساعة و11 دقيقة و11 ثانية.

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وكان أفضل إنجاز سابق يعود لأسترالي، حافظ على وضعية جسمه لمدة 9 ساعات و30 دقيقة، بحسب ما ذكر موقع "smotrim".

 



وأجرى جيتاغازوف تلميذ نادي "جنكيز" الرياضي التمرين لمدة 11 ساعة و11 دقيقة و11 ثانية، هذا هو الرقم القياسي العالمي المطلق لجميع الأعمار.


تمت مراقبة التمرين من قبل خبراء مستقلين، بمن فيهم مؤسس كتاب السجلات الروسية، ستانيسلاف كونينكو.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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