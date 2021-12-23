طفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية عن طريق الرقص

الوكيل الاخباري - تعتمد الرياضات القتالية على مجموعة متنوعة من المهارات، التي تتطلب لياقة بدنية عالية تمكن صاحبها من تحريك عضلات الجسم بمرونة كبيرة.

اضافة اعلان



ولأن تلك المهارات لا يمكن اكتسابها بصورة عابرة فلابد من خضوع اللاعب لتمارين مختلفة بعضها يهدف إلى رفع لياقته البدنية وأخرى من أجل القدرة على أداء المهارات المطلوبة بالدقة والتناغم المطلوب.



يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على صفحتها الرسمية في "تويتر" أحد الأطفال الصينيين وهو يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية تعكس إتقانه لها على مدى فترة طويلة من التدريبات عن طريق الرقص.

المصدر : سبوتنك