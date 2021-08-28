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السبت، 28-08-2021 12:27 م

طفل صيني يحطم شاشة تلفاز لمساعدة بطله الخارق في الرسوم المتحركة



الوكيل الاخباري - تسبب طفل صيني في تحطيم جهاز تلفاز بعدما حاول مساعدة "بطل خارق" في التغلب على وحش، في أحد البرامج الكرتونية.

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وأظهر مقطع مصور تم التقاطه في منزل بمدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان يوم 20 أغسطس/ آب، طفلا يبلغ من العمر عامين، وهو يرمي أغراضا على التلفاز لمساعدة بطله "الخارق" في التغلب على الوحش.

 


وبحسب تصريحات الوالدة فإنها تركت ابنها بمفرده في الغرفة لدقيقة واحدة، حيث اضطرت للذهاب لقضاء حاجة.

ليستغل الطفل غياب والدته وليرمي بعدد من الأشياء على شاشة التلفاز التي تعطلت، لتعد الوالدة طفلها بشراء تلفاز جديد بعد أن قام طفلها بتعطيله.


المصدر : سبوتنك

 

 

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