طفل صيني يحطم شاشة تلفاز لمساعدة بطله الخارق في الرسوم المتحركة

الوكيل الاخباري - تسبب طفل صيني في تحطيم جهاز تلفاز بعدما حاول مساعدة "بطل خارق" في التغلب على وحش، في أحد البرامج الكرتونية.

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وأظهر مقطع مصور تم التقاطه في منزل بمدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان يوم 20 أغسطس/ آب، طفلا يبلغ من العمر عامين، وهو يرمي أغراضا على التلفاز لمساعدة بطله "الخارق" في التغلب على الوحش.

A 2-year-old Chinese boy's attempt to help a superhero beat a monster cost his family a new TV pic.twitter.com/GbIGH74JGC August 27, 2021



وبحسب تصريحات الوالدة فإنها تركت ابنها بمفرده في الغرفة لدقيقة واحدة، حيث اضطرت للذهاب لقضاء حاجة.



ليستغل الطفل غياب والدته وليرمي بعدد من الأشياء على شاشة التلفاز التي تعطلت، لتعد الوالدة طفلها بشراء تلفاز جديد بعد أن قام طفلها بتعطيله.







المصدر : سبوتنك

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