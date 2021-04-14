طفل يحول منزله إلى صالة ألعاب رياضية

الوكيل الاخباري - يعشق الأطفال ممارسة الرياضة، نظرا لما يرتبط بها من مشاعر المرح والسعادة سواء كان ذلك بصورة منفردة أو ضمن مجموعات.
وتعد الأندية الرياضية والأماكن العامة قبلة الأطفال، الذين يحاولون الاستفادة من أوقات فراغهم القيام بأشياء مبدعة ربما لا يستطيعون فعلها داخل منازلهم.
Bro going CRAZY on the mini hoop 😳 (via hoopin_nate/TikTok) pic.twitter.com/KaaTZ4pSNZ— Overtime (@overtime) April 11, 2021
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" أحد الأطفال وهو يمارس الرياضة بطريقة مدهشة داخل المنزل، الذي تحول إلى صالة ألعاب رياضية بفضل بعض الأساليب المبتكرة.
المصدر : سبوتنك